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المصالح الحكومية بالإسكندرية إجازة غدا بسبب سوء الطقس

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:43 م
المصالح الحكومية بالإسكندرية إجازة غدا بسبب سوء الطقس محافظ الإسكندرية
كتب محمد شرقاوى

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع المصالح الحكومية إجازة غدا السبت بسبب سوء الحالة الجوية، بالإضافة إلى أن سيتم تعطيل الدراسة، غدًا، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن هناك عددا من المنازل انهارت فى المحافظة بسبب سوء الحالة الجوية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.


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