المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج اللجنة العسكرية "5+5"

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حذّر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري من انتشار أخبار كاذبة ووهمية بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، والتأثير على سير عملها.



وكتب المسماري- على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لبوابة (أفريقيا) الإخبارية الليبية- "أرجو الانتباه والإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة، والتي تحمل اسمي وتبث أخبار كاذبة ووهمية الغرض منها بث الفتنة والفرقه والتشويش على النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة العسكرية الليبية 5+5".