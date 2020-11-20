اليوم السابع
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المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج اللجنة العسكرية "5+5"

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:06 م
المسماري يحذر من صفحة مزوّرة تحاول التشويش على نتائج اللجنة العسكرية "5+5" المسماري
أ ش أ

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حذّر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري من انتشار أخبار كاذبة ووهمية بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، والتأثير على سير عملها.


وكتب المسماري- على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لبوابة (أفريقيا) الإخبارية الليبية- "أرجو الانتباه والإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة، والتي تحمل اسمي وتبث أخبار كاذبة ووهمية الغرض منها بث الفتنة والفرقه والتشويش على النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة العسكرية الليبية 5+5".


المسماري

نتائج اللجنة العسكرية 55

اللجنة العسكرية 55

ليبيا

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