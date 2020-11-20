اليوم السابع
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خالد صلاح
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المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا فى أمريكا إلى 251715

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:42 م
المراكز الأمريكية تعلن ارتفاع وفيات كورونا فى أمريكا إلى 251715 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و650 ألفا و817 إصابة، بزيادة 185095 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 251715 بعد تسجيل 2045 وفاة جديدة.

 

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم.

 

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.

 


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