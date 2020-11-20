اليوم السابع
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خالد صلاح
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المجلس الأوروبي يحث مجموعة العشرين على الإسراع بالتعامل مع التمويل العالمي الأخضر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:29 م
المجلس الأوروبي يحث مجموعة العشرين على الإسراع بالتعامل مع التمويل العالمي الأخضر مجموعة العشرين في الرياض 2020
رويترز

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قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الدول التعاون على نحو أكبر لتعزيز التمويل المستدام، وأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تطوير معايير سندات خضراء.
 
وقبل اجتماع لقادة مجموعة العشرين، غدا السبت، قال ميشيل إنه يجب على الدول حشد استثمارات "ضخمة" مطلوبة لمكافحة تحدي تغير المناخ، والتي من بينها تطوير معايير مشتركة للسندات الخضراء.
 
وقال ميشيل: "الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على هذا، نعتقد أنه يجب على مجموعة العشرين أن تتعامل بشكل عاجل مع مسألة التمويل الأخضر العالمية".

مجموعة العشرين

السعودية

قمة الرياض

الاتحاد الأوروبي

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