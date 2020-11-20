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اللقطات الأولى لحادث احتجاز 9 رهائن فى مؤسسة مالية بجورجيا.. فيديو

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:23 م
اللقطات الأولى لحادث احتجاز 9 رهائن فى مؤسسة مالية بجورجيا.. فيديو احتجاز 9 رهائن فى مؤسسة مالية بجورجيا
كتب محمد سعودي

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تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو توثق اللحظات الأولى من واقعة احتجاز 9 أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في عاصمة جورجيا "تفليس" اليوم الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها  وسائل إعلام أجنبية وتداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتشار أمني مكثف في محيط مؤسسة مالية في العاصمة تفليس بعد احتجاز عدد من الرهائن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة في جورجيا قولها :"إن مسلحا مجهولا احتجز ما يصل إلى تسعة أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في العاصمة تفليس الجمعة"، ولم تتضح بعد مطالب محتجز الرهائن، بينما طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة.

وفي الشهر الماضي، احتجز مسلح ملثم 43 رهينة أثناء سطوه على بنك في زوجديدي بغرب جورجيا. واختفى بعدما تلقى فدية تبلغ 500 ألف دولار وأطلق سراح جميع الرهائن.


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