القبض على 7 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام من القبض على متهمين بحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش شوت جن" و6 آخرين بحوزتهم كميات من البانجو، والاستروكس والأقراص المخدرة والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه بضبط المتهم "فريد.م.ع" 23 عاما سائق ومقيم بدائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش شوت جن".

كما تم ضبط كلا من المتهم "إسلام .ع.ه"35 عاما، بدون عمل، ومقيم بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "هانى.م.ع"45 عاما، بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته 300 قرص مخدر وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ج.ه" 33 عاما، بدون عمل، ومقيم بالشارع البحرى دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته 168 قرص مخدر وسلاح أبيض "مطواه"، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "أحمد.ال.ال" 23 عاما، بدون عمل، ومقيم بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ال.ع" 20 عاما، حداد، مقيم بتل البلد بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، والمتهم "أحمد.م.ص" 17 عاما، بدون عمل، ومقيم بأبوبلح دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.