اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل فى الحوامدية بالجيزة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:04 م
القبض على المتهمين بالتنقيب عن الأثار داخل منزل فى الحوامدية بالجيزة التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على مالك منزل وآخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار في الحوامدية، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، كما عثر على حفرة عميقة أحدثها المتهمون، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الأثار داخل منزل بالحوامدية، عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المنزل وضبط مالكه، وبصحبته آخرين، خلال تنقيبهم عن الأثار.

 

ضبط رجال المباحث أدوات تستخدم في الحفر، استغلها المتهمون في إحداث حفرة عميقة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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