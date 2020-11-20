اليوم السابع
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الفاتيكان يحقق فى إعجاب حساب البابا على انستجرام بصور برازيلية مثيرة للجدل

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:27 ص
الفاتيكان يحقق فى إعجاب حساب البابا على انستجرام بصور برازيلية مثيرة للجدل فتاة برازيلية
كتبت فاطمة شوقى

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أثار إعجاب حساب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، على الانستجرام، الذى يتابعه أكثر من 7 ملايين شخص، جدلا كبيرا بعد العثور على إعجاب لصور عارضة برازيلية، التى تبلغ من العمر 27 عاما، ونفى الفاتيكان ذلك، وطلب توضيحات من انستجرام Instagram.

وأشارت صحيفة "الناثيونال" الكتالونية إلى أن عارضة الأزياء هى ناتاليا جاريبوتو المولودة فى ساو باولو، وهى امرأة نشطة للغاية فى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث لديها أكثر من مليونى متابع، ولا تتوقف عن نشر صورها الفاضحة للغاية فى تحد منها للرقابة.

فتاة برازيلية
فتاة برازيلية

وأوضحت الصحيفة أن المرأة البرازيلية لا تشعر بأى انزعاج عندما يتعلق الأمر بتصوير نفسها، وهى ترتدى البكينى الضيق أو خلال ممارسة الرياضة .

وتعجب الكثيرون من رؤية إعجاب بابا الفاتيكان رمز الدين لدى الجميع، بهذه الفتاة وصورها المثيرة، ولهذا السبب كتبت ناتاليا على حسابها على تويتر "على الاقل سأذهب إلى الجنة".

 


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Instagram

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