اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:00 م
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الصور الأولى من حادث احتجاز الرهائن فى جورجيا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:52 م
الصور الأولى من حادث احتجاز الرهائن فى جورجيا احتجاز رهائن فى جورجيا
رويترز

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قالت الشرطة في جورجيا إن مسلحا مجهولا احتجز ما يصل إلى تسعة أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في العاصمة تفليس اليوم الجمعة.

ولم تتضح بعد مطالب محتجز الرهائن.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة.

وفي الشهر الماضي، احتجز مسلح ملثم 43 رهينة أثناء سطوه على بنك في زوجديدي بغرب جورجيا. واختفى بعد أن تلقى فدية تبلغ 500 ألف دولار وأطلق سراح جميع الرهائن.

احتجاز رهائن في جوروجيا الأمريكية
احتجاز رهائن في جورجيا 

 

شرطى يترقب الموقف
شرطى يترقب الموقف

 

قوات الشرطة في محيط الحادث
قوات الشرطة في محيط الحادث

 

مكان احتجاز الرهائن في جوروجيا
مكان احتجاز الرهائن في جورجيا 

 


احتجاز رهائن فى جورجيا

احتجاز رهائن

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