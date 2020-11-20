اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الإثيوبية تضبط أسلحة نارية وقنابل فى عدة مبان بأديس أبابا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 09:41 ص
الشرطة الإثيوبية تضبط أسلحة نارية وقنابل فى عدة مبان بأديس أبابا الحرب فى إثيوبيا
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الإثيوبية، ضبط أسلحة نارية وقنابل في عدة مبان بالعاصمة أديس أبابا، حسبما أفادت قناة العربية تويتر قبل قليل.

وكانت حكومة إقليم تيجراى الإثيوبى، كشفت اليوم الجمعة، عن أن القوات المتمردة فى الإقليم شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة دون أن يتسبب فى أضرار.

وقال مكتب الاتصال الحكومى على صفحته على فيسبوك "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى غير الشرعية شنت هجوما صاروخيا حوالى الساعة 1:40 صباحا فى بحر دار.. الصواريخ لم تلحق أضرارا ببحر دار".


اديس ابابا

اثيوبيا

الحرب في اثيوبيا

الشرطة الاثيوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم المتمردين: إثيوبيا قصفت عاصمة إقليم تيجراي

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:07 م

روسيا تأمل بوقف تصعيد الصراع فى إثيوبيا فى أقرب وقت ممكن

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:13 م

إثيوبيا تدخل "النفق المظلم".. و"تيجراى" تتوعد الجيش بـ"الجحيم".. زعيم الإقليم: محاولة حكمنا بالقوة "سير على جمر" .. وشعبنا لن يركع.. قلق سودانى من استمرار تدفق اللاجئين.. ومصادر أممية: 40 ألفا هربوا من القتال

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:16 ص

مفوضية اللاجئين السودانية: عدد الفارين من القتال فى إثيوبيا يصل إلى 36 ألفا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:40 م

إثيوبيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش على صلة بزعماء إقليم تيجراى

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة