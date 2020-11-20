الشرطة الإثيوبية تضبط أسلحة نارية وقنابل فى عدة مبان بأديس أبابا

إبراهيم حسان

أعلنت الشرطة الإثيوبية، ضبط أسلحة نارية وقنابل في عدة مبان بالعاصمة أديس أبابا، حسبما أفادت قناة العربية تويتر قبل قليل.

وكانت حكومة إقليم تيجراى الإثيوبى، كشفت اليوم الجمعة، عن أن القوات المتمردة فى الإقليم شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة دون أن يتسبب فى أضرار.

وقال مكتب الاتصال الحكومى على صفحته على فيسبوك "جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى غير الشرعية شنت هجوما صاروخيا حوالى الساعة 1:40 صباحا فى بحر دار.. الصواريخ لم تلحق أضرارا ببحر دار".