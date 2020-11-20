اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:37 م
خالد صلاح
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السويد تسجل 7 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:07 م
السويد تسجل 7 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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سجلت السويد في الـ 24 ساعة الأخيرة 7 آلاف و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية في بلد لم يغلق النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع اندلاع الوباء في العالم.


وأعلنت سلطات مدينتي (استوكهولم) و(مالمو) - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، إغلاق المتاحف والمعارض والصالات الرياضية وحمامات السباحة، كما فرضت ستوكهولم حظرا على زيارات دور رعاية المسنين، وتم منع بيع المشروبات الكحولية بعد العاشرة ليلا في عموم البلاد.


وسجلت السويد أكثر من 208 آلاف إصابة بـ (كوفيد-19)، وتسبب المرض بوفاة 6 آلاف و406 أشخاص.


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