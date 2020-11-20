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السودان: مصر وتونس أكدتا المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:24 م
السودان: مصر وتونس أكدتا المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة رئيس وزراء السودان حمدوك
أ ش أ

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أكدت وزارة العدل السودانية، أن مصر وتونس أعلنتا، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، وضع كامل خبراتهما لمساعدة السودان حتي يتمكن من تحديد وتعقب ومصادرة الأموال المنهوبة.


وشاركت وكيل وزارة العدل السودانية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سهام عثمان محمد، في اجتماع المجموعة الذي عقد عن بعد، لأعضاء المجموعة، بحضور مراقبين من صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.


وأكدت توفر الإرادة السياسية الكاملة للسودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى إشراف مجلس الوزراء ومتابعته لهذا الموضوع.


وشددت على رغبة السودان في التنسيق والتعاون مع دول المجموعة والمراقبين من خلال آليات وهياكل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منها في مساعدة السودان في استرداد الأموال المنهوبة.


وتناولت إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، معربة عن الاستعداد للإندماج في النظام المالي العالمي، عقب اكتمال إجراءات رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.


وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان تعمل على تهيئة جميع السلطات الوطنية لتكون مستعدة لمقابلة أي تعاملات مالية متوقعة.


السودان

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تونس

استرداد الأموال المنهوبة

الأموال المنهوبة

اخبار السودان

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