الداخلية تضبط 400 طربة حشيش بقيمة 2.8 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 400 طربة لمخدر الحشيش، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة ، وبحوزتهما (عدد 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.