الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل جثة سيدة من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد انتقل منذ قليل، إلى العقار المنهار الكائن بحي الجمرك، بحضور اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الحادث نتج عنه سقوط سقف الدور الثالث والأخير من العقار حتى سقف الدور الأرضي.

وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين بالعقار، مكلفا بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وتناشد محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث، ليتسنى للجهات المعنية القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية تداعيات أخري.