الجزائر تدعو لتوحيد الجهود لمواجهة تحديات الطاقة فى إفريقيا

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دعا وزير الطاقة الجزائرى عبد المجيد عطار أعضاء منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO) إلى الانخراط فى جهد مشترك وموحد لمواجهة تحديات الطاقة فى القارة الأفريقية، خاصة تلك المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وقال عطار فى كلمته خلال المجلس الوزارى للمنظمة الذى عقد بالفيديو كونفرانس اليوم إن التحديات متعددة والحلول صعبة لكنها تبقى ممكنة مع ذلك، ومن المرجح أن يكون الطريق طويلًا، لكن ودون الخوض فى تفاصيل التحديات العديدة التى يتعين مواجهتها، من واجبنا كمنظمة أفريقية أن نضع على الأقل اللبنة الأولى لجهد مشترك وموحد فى عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة".

وأشار إلى التحديات الرئيسية للقطاع فى أفريقيا، حيث تطرق خاص للتأخر فى مجال الانتقال الطاقوي، فى حين إن القارة تعد أقل منتج للانبعاثات فى العالم، والأضعف فى الحصول على الطاقة بالرغم من موارد الطاقة الهائلة التى تزخر بها المنطقة، علاوة على الركود الاقتصادى العام الناجم عن وباء فيروس كورونا.

واعتبر عطار أن هذا الركود كشف عن ضعف الأنظمة التنموية، خاصة عندما تكون قائمة على ريع واحد يتمثل خصيصا فى المحروقات، داعيا دول القارة إلى الاستعداد لفترة ما بعد الكورونا.

وشدد الوزير الجزائرى على أهمية الإطلاق العاجل للدراسة التى طالب بها مجلس الوزراء لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول حول مستقبل صناعة النفط والغاز فى أفريقيا، على ضوء جائحة فيروس كورونا واتفاق باريس بشأن المناخ "كوب 21".