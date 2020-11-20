التنمية المحلية :خدمة الدليفرى تعمل على مدار الساعة ولن تتأثر بقرار غلق المحال

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية دائمة التطبيق وليست لفترة كورونا فقط، وسيتم مد فترة غلق المحال التجارية أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وسيتم زيادة عدد ساعات العمل بها لمدة ساعة لتغلق شتاءا في الساعة الحادية عشر مساءا وصيفا في الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، مؤكدا استمرار خدمة الدليفرى على مدار الأربعة وعشرين ساعة .

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbc مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، إن مواعيد غلق المطاعم والبازارات والمطاعم المتواجدة داخل المولات سيكون في الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءا والساعة الواحدة صباحا صيفا وفى أيام الإجازات والاعياد الرسمية ستغلق في الواحدة صباحا.

وواصل قاسم قائلا، إنه سيتم غلق الورش الحرفية المتواجدة داخل الكتلة السكنية في السابعة مساءا صيفا وفى السادسة مساءا شتاءا ومن الممكن تعديل تلك المواعيد ولكن بشروط ، والورش الموجودة على الطرق ومحطات البنزين سوف يصدر لها قرار قريبا، ومشيرا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في المحافظات الساحلية بناءا على اقتراح من المحافظين، ومؤكدا أنه في حال مخالفة تطبيق هذا القرار يترتب علية إنذار المسئول عن هذا المكان ويقوم بالتوقيع كتابة لمدة عشرة أيام، وإذا كانت المخالفة متكررة خلال الخمسة عشرا يوما يصدر المركز المختص بالغلق لمدة شهر ولا يقوم بمزاوله النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التراخيص بالفتح.

وتابع قاسم قائلا إنه لم يتم رفع الحظر عن تدخين الشيشة داخل المقاهي والكافيهات وذالك بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على مدار الساعة نتلقى بلاغات ويتم الغلق والتعامل بحزم مع تلك المخالفات.