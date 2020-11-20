اليوم السابع
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"التنمية الصناعية" تنهى دراسات طلبات تخصيص المجمعات الصناعية الشهر المقبل

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:00 م
"التنمية الصناعية" تنهى دراسات طلبات تخصيص المجمعات الصناعية الشهر المقبل محمد الزلاط - رئيس التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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تنتهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، من دراسة طلبات المستثمرين لتخصيص وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة الشهر المقبل، وذلك عقب بيع أكثر من ألف كراسة فى طرح 7 مجمعات والذى انتهى فترة سحب الكراسات فى 5 نوفمبر الجارى.
 
وبحسب مصادر فى الهيئة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين لبدء تخصيص الوحدات الجديدة وعددها 1657 وحدة صناعية، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء فترة سحب الكراسات تقوم الهيئة بدراسة الطلبات، وتسعي للانتهاء منها قبل نهاية الشهر القادم تمهيدا للتخصيص.
 
الوحدات الصناعية الجديدة متوفرة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، تتضمن المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، مطروحة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.
 
جهاز تنمية المشروعات يقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني ، خاصة وأن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
 
 

التنمية الصناعية

المصانع الوطنية

المجمعات الصناعية

المصانع الجديدة

الاستثمار الصناعى

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