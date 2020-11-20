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التضامن توجه بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية لسيدة المطر

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 11:52 م
التضامن توجه بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية لسيدة المطر سيدة المطر
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع "سيدة المطر" بعد نشر صورتها باليوم السابع، والتى تداول على مواقع التواصل الاجتماعى بأحد شوارع القاهرة، كما وجهت الوزيرة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة واسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.

وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى، عقب التواصل مع السيدة، أنها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريباً بعد أن رزقت منه بطفل وهى حاليا متزوجة ابن عمها، ولم تنجب منه أى أبناء، وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء وتعانى الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعانى من مرض الكلى والزوجة تعانى من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التى تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التى تحصل عليها، وتم إفادتها أنه سوف يتم تحويل الملف الطبى لوزارة الصحة وبخصوص المعاش سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة.


وزيرة التضامن

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