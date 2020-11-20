التحقيق فى مقتل مسنة على يد عاطل فى روض الفرج

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيق في مقتل سيدة عجوز تبلغ من العمر 90 سنة، داخل شقتها بروض الفرج، على يد عاطل لسرقتها.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث روض الفرج، بلاغا بالعثور على سيدة، مقتولة داخل منزلها وتبين بالفحص وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي .

كما تبين أن المجنى عليها تعرضت للطعن 8 مرات، بسلاح أبيض " سكين " ، وعندما شعرت بالمتهم، حاولت منعه من سرقة مدخرتاها، فقتلها واستولى على جميع المشغولات الذهبية الخاصة بها ومبلغ مالى وفرا هاربا.

وتوصلت التحريات إلى أن القاتل عاطل وارتكب جريمته بغرض السرقة وعاجلها بالطعنات عندما شعرت بوجوده .. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.