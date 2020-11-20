اليوم السابع
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خالد صلاح
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البنك الدولى يرصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لكورونا

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 10:23 م
البنك الدولى يرصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلن البنك الدولى عن رصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا واختبارات كشفه، وتوزيعها على 112 بلدا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم الجمعة، إن البنك الدولى يدير برامج للتعامل مع الطوارئ الصحية فى 112 دولة.

 

وتابع: "نحن سنستخدم الآلية العاجلة لرصد 12 مليار دولار لشراء اللقاحات وتوزيعها"، مضيفا أن العمل جار على استثمار 4 مليارات إضافية فى إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

 

يشار إلى أن هذا جزء من الحزمة المالية التى قرر البنك الدولى تخصيصها لمعالجة آثار الوباء حتى 30 يونيو 2021، ويبلغ حجمها الإجمالى 160 مليار دولار.

 


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