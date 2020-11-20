اليوم السابع
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الأمطار تغرق الإسكندرية.. ومغردون: بندور على مراكب عشان ننزل.. فيديو وصور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:57 م
الأمطار تغرق الإسكندرية.. ومغردون: بندور على مراكب عشان ننزل.. فيديو وصور غرق شوارع الإسكندرية
كتب محمد تهامى زكى

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيء وسقوط أمطار رعدية غزيرة، أغرقت ميادين وشوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، كما ارتفعت مناسيب المياه فى الشارع لأعلى مستوى لها واقتحمت بعض المنازل والمحال التجارية كما أصبحت حركة سير السيارة صعبة للغاية، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعى لتدشين هاشتاج الإسكندرية، تباروا واستعرضوا فيه إظهار صور تأثير الأمطار على الشوارع، وأيضا انتقاد المسئولين بالمحافظة للاستعدادات لهذه الموجة والنوة رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

 

 

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال نعمان، معلقا على بعض الصور التى تظهر تراكم المياه: "الناس فى الإسكندرية بتدور على مراكب عشان تعرف تنزل الشوارع"، فيما قال محمد إبراهيم: "اخواتنا فى المحافظات التانية اللى عايزين يجوا الإسكندرية يشربوا قهوة الصبح ع البحر ويسمعوا فيروز، خليكم احنا جايبين البن وفيروز نفسها وجاينلكم".

 

 

أما عمر، فقال: "الجو فى الإسكندرية كان ممطر بشكل غريب، لسه فى تانى، بس ان شاء الله ربنا يفرج"، فيما قال صفى الدين: "ليست فروعا من النيل أو مصارف مائية، بل شوارع فى محافظة الإسكندرية تراكمت فيها المياه جراء سقوط الأمطار الغزيرة اليوم"، أما نور، فسخرت، قائلة: "شعب إسكندرية يطالب بصرف بيتش باجى ولانشات ومراكب وغواصات small على نقط التموين".

وكانت محافظة الإسكندرية، ناشدت المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها فى كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

 

 

كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخى الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

 عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

 عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

 عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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