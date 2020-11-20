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الأرصاد: الأقمار الصناعية تكشف تكاثر السحب الرعدية على الإسكندرية وتواصل الأمطار للغد

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:47 م
الأرصاد: الأقمار الصناعية تكشف تكاثر السحب الرعدية على الإسكندرية وتواصل الأمطار للغد صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور القمر الاصطناعي تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية علي مدينه الإسكندرية ومناطق من مدن السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة طوال الليل والغد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة،  وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق  من  الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى  - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
 
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