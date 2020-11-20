افتتاح معرض تراث الأجداد بـ35 عملا فنيا للمشغولات اليدوية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، فعاليات معرض تراث الأجداد ميراث الأحفاد، على مدار 3 أيام بالساحة المفتوحة للجدارية الفنية بكورنيش النيل، تحت رعاية محافظ أسوان.

ويضم المعرض 35 عملا فنيا للحرف والمشغولات اليدوية والتراثية للمرأة المعيلة، وأيضاً المشغولات والأزياء السودانية حيث يتم تنظيم المعرض ضمن الاحتفال باليوم العالمى للتصنيع الأفريقى.

حضر الافتتاح المستشار أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق بأسوان ولفيف من القيادات المجتمعية والتنفيذية والفنانين والمؤسسات المشاركة في المعرض.



















