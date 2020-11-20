اعرف مصير 1.5 طن لحوم فاسدة ضبطتها شرطة التموين داخل مطعم بالقاهرة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة ضبطتها شرطة التموين بحوزة مدير مخزن مطعم للوجبات الجاهزة بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.5 طن "مقطعات لحوم – لحم دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.