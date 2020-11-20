اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا انهيار جزئى بعقار الجمرك فى الإسكندرية لـ4 أشخاص

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:11 م
ارتفاع عدد ضحايا انهيار جزئى بعقار الجمرك فى الإسكندرية لـ4 أشخاص انهيار جزئي بعقار في الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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انتشلت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، جثة طبيب، 60 عاما، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالى عدد ضحايا العقار المشار إليه لـ4 قتلى ومصابين اثنين. وقد تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار سقف عقار بحي الجمرك، وانتقل قوات الحماية المدنية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وجرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه.

كان شاب لقى مصرعه وأصيب 4 آخرين فى انهيار جزئى بعقار آخر مكون من 3 طوابق، عصر اليوم، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب فى غرق عدد من الشوارع.


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