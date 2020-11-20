اجمالى إصابات تونس بفيروس كورونا تقفز إلى أكثر من 86 ألف والوفيات 2684

كتب وكالات

سجلت تونس 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية .

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالى حالات الإصابات بالفيروس بلغ 86 ألفًا و 265 إصابة ، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات ألفين و 684 وفاة.