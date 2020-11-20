اليوم السابع
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الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:33 م
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إنقاذ 4 مواطنين محتجزين بعد سقوط أجزاء من عقار بسبب الأمطار بالإسكندرية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:07 م
إنقاذ 4 مواطنين محتجزين بعد سقوط أجزاء من عقار بسبب الأمطار بالإسكندرية العقار المنهار
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في انقاذ 4 أشخاص محتجزين عقب سقوط سقف الطابق الثالث والأخير بعقار بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.

 

تعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا بشأن سقوط عقار بمنطقة الجمرك واحتحاز المواطنين بداخله، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

 

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.

 


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احتجاز مواطنين

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الحماية المدنية بالإسكندرية

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