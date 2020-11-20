إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ-روينة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع، بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق كفر الشيخ روينة، فتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 8 مصابين من موقع الحادث إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة كل من مسعد محمد الهواري، 38 سنة، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام إبراهيم محمد، 22 سنة، بكسر مضاعف بالساقين، وعز مبروك 47 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وسناء السيد شهاب، 38 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وشهاب السيد السعيد باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كما أصيب أحمد إبراهيم محمد، 18سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وياسر سعد شهاب، 40 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وإسلام محمد صلاح، 22 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه نزيف بالمخ، وتم إجراء الفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.