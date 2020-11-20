إصابة 4 فى حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك نتج عن الحادث إصابة 4 بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى البلينا المركزى وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى دائرة مركز البلينا ووجود مصابين تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل فرع البحث والرائد محمد أبوالعطى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين علي الطريق الزراعي الغربي بناحية الإصلاح دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو إبراهيم ع ع ع 52 سنة طبيب ويقيم بندر البلينا دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو محمد ج ع 25 سنة سائق توك توكويقيم بناحية السمطا دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي المركبتين وكريم أ ع 29 سنة عامل ويقيم بناحية بني حميل دائرة المركز وإيهاب س ع 31 سنة عامل يقيم بناحية السمطا دائرة المركز من مستقلي التوك توك " إشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم ".

تم نقل المصابين لمستشفتي البلينا المركزي وسوهاج الجامعي وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم 00 وأتهموا قائد السيارة بالتسبب في الحادث وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي المركبتين تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.