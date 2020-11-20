إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية فى أسيوط

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف، وتبين صحة الواقعة وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وفضها، وأسفرت الواقعة عن إصابة "على.س" 35 عامًا، و"محمود. س" 30 عامًا، و"هانى.م" 36 عامًا بجروح بالعصا، وإصابة "محمود.ب" بطلق نارى.

تم فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة واشارات التحريات الأولية أن خلافات قديمة وراء تجدد المشاجرة.

تم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.