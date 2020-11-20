إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقرية فى أسيوط

أصيب اليوم الجمعة، 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والعصا نشبت بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بمركز الفتح في أسيوط. كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالى قرية الحمور التابعة للمركز عن وقوع مسلحة بالأسلحة النارية والعصا بين عائلتين بالقرية ووقوع مصابين.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف، وتبين صحة الواقعة وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وفضها، وأسفرت الواقعة عن إصابة "على.س" 35 عامًا، و"محمود. س" 30 عامًا، و"هانى.م" 36 عامًا بجروح بالعصا، وإصابة "محمود.ب" بطلق نارى.
تم فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة واشارات التحريات الأولية أن خلافات قديمة وراء تجدد المشاجرة.
تم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
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