اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 56.54 مليون والوفيات مليون و354227

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 04:00 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 56.54 مليون والوفيات مليون و354227 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 56.54 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و354227 حالة.

 وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      250470            11549903

الهند            131578            8958483

البرازيل          167455            5945849

فرنسا            47127             2086288

روسيا            34850             2015608

إسبانيا           42039             1525341

المملكة المتحدة       53775             1453256

الأرجنتين          36347             1339337

إيطاليا           47870             1308528

كولومبيا          34563             1218003

            

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

   

   

 الدول وترتيبها    عدد الوفيات       عدد الإصابات

 20 -      11834             529226

      العراق                   

   29 - السعودية      5729              354527

    31 -  المغرب      5090              311554

                               

                      1969              163926

 39 -              

  الأردن                       

  41 -  الإمارات       544              155254

   44 - الكويت         859              138822

 45      235              136649

    -  قطر                 

                                          

        

    المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة

والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

 


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