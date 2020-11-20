إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 56.54 مليون والوفيات مليون و354227

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 56.54 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و354227 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 250470 11549903

الهند 131578 8958483

البرازيل 167455 5945849

فرنسا 47127 2086288

روسيا 34850 2015608

إسبانيا 42039 1525341

المملكة المتحدة 53775 1453256

الأرجنتين 36347 1339337

إيطاليا 47870 1308528

كولومبيا 34563 1218003

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20 - 11834 529226

العراق

29 - السعودية 5729 354527

31 - المغرب 5090 311554

1969 163926

39 -

الأردن

41 - الإمارات 544 155254

44 - الكويت 859 138822

45 235 136649

- قطر

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة

والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.