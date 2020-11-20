إصابات فيروس كورونا فى الهند تكسر حاجز التسعة ملايين حالة

كتب وكالات

كسرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الهند حاجز التسعة ملايين حالة، بعد تسجيل أحدث الإحصائيات خلال الساعات الـ 24 الماضية والتى بلغت 45 ألفا و882 حالة، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 9 ملايين و4 آلاف و366 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، الجمعة، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 584 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفا و162 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى الهند حاليا 443 ألفا و794 حالة بزيادة قدرها 491 شخصا عن اليوم السابق.

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و428 ألفا و410 أشخاص بزيادة قدرها 44 ألفا و807 حالات تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جدير بالذكر أن الهند سجلت آخر مليون حالة إصابة بالفيروس التاجى خلال 22 يومًا، مما يشير إلى تباطؤ معدل انتشار الوباء خلال الأسبوع الأخير.