إزالة الأشجار المتساقطة على طريق السعدى-صان الحجر بالشرقية بسبب الطقس السيئ

الشرقية - إيمان مهنى

أشرف المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بالإشراف على فتح طريق السعدى-صان الحجر بعد سقوط أشجار على الطريق بعد تعرض البلاد لموجة من سوء الأحوال الجوية، وذلك باستخدام معدات رئاسة المركز، حفاظاً على أرواح المواطنين وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لكافة القطاعات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد تزامناً مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، ومواجهة أي آثار سلبية ناتجه عن سوء الأحوال الجوية وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أى أزمات محتملة والتعامل الفورى مع أى مشكلات طارئة، حرصاً على أرواح المواطنين.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية دفعت، اليوم الجمعة، بعدد من المعدات وسيارات الكسح؛ لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع مركز ومدينة ديرب نجم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، موجهًا الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد والتنسيق والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول حال سقوطها، خاصةً في المراكز والمدن التى تتعرض لسقوط الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، والدفع بسيارات كسح المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع حال سقوط أمطار.