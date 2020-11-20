إحالة عصابة تنتحل صفة الشرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالسلام للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة السلام، إحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال الشرطة لسرقة متعلقات المواطنين فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من مهندس - مقيم بمحافظة الدقهلية بأنه حال استقلاله سيارة ميكروباص قيادة أحد أقاربه بدائرة القسم وبصحبته زوجته (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بذات العنوان) ، "مصابة بجرح قطعى وتم إسعافها استوقفهم (4 أشخاص) "غير معلومين لديهم" يستقلون سيارة ملاكى "لم يتمكنوا من التقاط أرقامها " ادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على (مبالغ مالية) ، وحال قيامهم بالفرار بالسيارة قيادتهم قامت زوجته بالتشبث بباب السيارة فى محاولة منها لاستيقافهم ما أسفر عن سقوطها أرضا وإحداث إصابتها ولاذوا بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم حال استقلالهم سيارتين، وعثر بداخل إحداها على (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة - لوحة معدنية لسيارة) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام المضبوطات حيازتهم والسيارة ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وله محل إقامة آخر بالجيزة)، وتم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين.

وأضاف بعلمه باستخدامهم السيارة فى ارتكاب وقائع السرقة، وأضافوا بقيامهم باستبدال المبلغ المستولى عليه "من العملة الأجنبية للعملة المصرية لدى عميلهم " (صاحب محل حقائب جلدية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) "وتم ضبطه".

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.