أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (كماليات سيارات - بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1445) مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات عن ضبط قضية "تزوير، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (195) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



