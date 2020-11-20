اليوم السابع
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أمطار غزيرة لا تتوقف وبرق ورعد فى سماء الإسكندرية.. فيديو وصور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 08:16 م
أمطار غزيرة لا تتوقف وبرق ورعد فى سماء الإسكندرية.. فيديو وصور أمطار غزيرة وبرق ورعد فى سماء الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تشهد محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، ما أدى إلى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وغرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ولقى شاب يدعى أحمد محمد عمره 20 سنة مصرعه، وأصيب 4 آخرين إثر انهيار جزئى لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول فى المدينة.

وأكد وكيل التضامن الاجتماعى بالإسكندرية طارق جمال، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه تم توجيه فرق الإغاثة لعقار الجمرك المنهار لحصر حالات المصابين والوفيات، وجارى حصر الخسائر.

 

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم حصر الوفيات والمصابين وتوجيه الجمعيات الخيرية التابعة للمديرية، لصرف سبل الإعاشة والمعونات من المواد الغذائية، والبطاطين، وجارى التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لتوفير مركز إيواء للأسر المتضررة.

 

وقام المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للصرف الصحى ومياه الشرب بجولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار بمحافظة الاسكندرية ، يرافقة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، حيث تم متابعة تصريف الامطار بمناطق تجمعات النياه بطوسون شرقا ومنطقة رشدى وسيدى جابر على كورنيش الإسكندرية، وذلك لفتح الطريق أمام حركة المرور.

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