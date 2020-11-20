أكسفورد تكشف عن لقاح يحمى من فيروس إيبولا القاتل

كتبت إيناس البنا

أعلن علماء من جامعة أكسفورد، نجاح نتائج تجربة المرحلة الثانية من لقاح الفيروس الغدي الذي يهدف إلى توفير الحماية ضد فيروس الإيبولا القاتل.

وكشفت دراسة نشرت بمجلة The Lancet Infectious Diseases ، أن اللقاح المكون من جرعتين يتمتع بملف أمان جيد، ويعزز استجابة قوية لجهاز المناعة، مع فترات زمنية بين الجرعات من 28 إلى 84 يومًا، ودعمت هذه البيانات المهمة الترخيص الأوروبي للقاح في عام 2020.

كتب المؤلفون أن تركيزات الأجسام المضادة تستمر عند مستويات عالية لأكثر من عام واحد بعد التطعيم وتوفر الأمل في استراتيجية لقاح إيبولا الوقائية.



اح الإيبوبلا

وقال المؤلف الرئيسي ، البروفيسور أندرو بولارد ، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: الإيبولا عدوى فيروسية خطيرة مع ارتفاع معدل الوفيات ، وهو سبب تفشي المرض المخيف في أجزاء من إفريقيا، وهذا هو لقاح الإيبولا الثاني الذي يتم ترخيصه ، مما يعني أننا الآن أكثر استعدادًا لتفشي هذا المرض المروع في المستقبل وسنتمكن من تطعيم أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية بشكل استباقي.

كان مرض فيروس الإيبولا ، الناجم عن عائلة من فيروسات الإيبولا المختلفة (زائير ، السودان ، غابة تاي ، بونديبوغيو) في مركز عدد من الفاشيات منذ أن تم توثيقه لأول مرة في عام 1976، وبدأت التجارب السريرية البشرية فقط استجابة لتفشي واسع النطاق في غرب إفريقيا في عام 2014 ، والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

أثبتت تجارب الإيبولا الأخيرة أنه بسبب التعقيدات في الاستجابة لهذه الحالات ، فإن اللقاحات التي يمكن استخدامها لحماية أولئك من تفشي المرض في المستقبل ستكون مفيدة بشكل كبير من الاستخدام التفاعلي للقاحات.

توفر بيانات المرحلة 2 متانة بيانات السلامة والاستجابة المناعية وتساهم في فهم أداء اللقاح في السكان الأوروبيين، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يتم نشرهم في حالات تفشي المرض في المستقبل.

تتوفر اللقاحات الآن للوقاية من فيروس إيبولا ، وسيحمي نشرها الآن العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية أثناء تفشي المرض في المستقبل ويوفر الأمل في إنهاء الأوبئة بسرعة عند التعرف عليها.