أما المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، روح الله أحمدزاي، أشار إلى أنه "بالتعاون مع إرهابيين أجانب، شنت حركة طالبان اعتداءات كبرى، لكن أفرادا من قوات الأمن الوطنية وقوات الدفاع الأفغانية ردوا على ذلك بكل قوة"، فيما لم يرد تعلقًا من جانب حركة طالبان على التقارير المشار إليها آنفًا.



وتستمر جهود فريقي التفاوض من أفغانستان وحركة طالبان بشأن مفاوضات السلام الأفغانية، كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الوضع الحالي لمفاوضات السلام الأفغانية يدفع بأهمية الخفض الفوري لأعمال العنف، خلال نقاشه مع وزير خارجية أوزبكستان، عبد العزيز كاملوف، أمس.