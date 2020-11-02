9 تعليمات من غرفة الغوص لمراكز الأنشطة البحرية لسلامة السائحين بعد هجوم القرش

كتبت آمال رسلان

شددت غرفة الغوص والأنشطة البحرية على المراكز التابعة لها بالالتزام بشروط القيام بالأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة السياح والمرشدين، وذلك بعد حادثة هجوم القرش بمحمية رأس محمد.

وأعربت الغرفة عن أسفها الشديد لما تعرض له ضحايا حادث هجوم القرش مع تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل، وقالت نذكركم بضرورة التأكد من تطبيق ما يلي بمجرد استئناف الأنشطة البحرية:

1.يجب على جميع المحترفين والمديرين الفنيين مراجعة إرشادات دورة التوعية بأسماك القرش.

2.يرجى الالتزام بعدم تنفيذ نشاط السنوركل في المناطق المحظور بها تنفيذ ذلك النشاط حيث أن تلك المناطق ليست آمنة للسنوركل أو حتى للغواصين المبتدئين.

3.يجب على جميع المحترفين إجراء تلقين مناسب يتضمن تعليمات الأمان والسلامة قبل النزول إلى الماء.

4.التأكد من وجود أدوات إسعافات أولية كافية على متن اليخت، وأسطوانة أكسجين ممتلئة.

5.يجب التوضيح للممارسين والشرح لهم كيفية التصرف بشكل صحيح أثناء مواجهة سمكة القرش والوضع الصحيح لأجسامهم وضرورة الحفاظ على الهدوء.

6.ممنوع تمامًا إطعام الأسماك أثناء القيام بأي نشاط بحري.

7.ممنوع تماماً الاصطياد أثناء التواجد على اليخت لأن ذلك قد يجذب أسماك القرش حول اليخت.

8.عدم السماح لطاقم القارب بإلقاء الطعام من اليخت لأن ذلك يجذب أسماك القرش نحو اليخت.

9.تأكد من إغلاق الأضواء على أرصفة الفنادق في الليل.