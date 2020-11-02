16 مليون دولار صادرات مصر من البلاط فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من البلاط وأدوات صحية خزفية، تراجعا ملحوظا مؤخرا، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 16 مليون و548 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 19 مليون و670 ألف دولار فى أغسطس عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و122 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرات عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات البلاط والأدوات الصحية جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و14 مليون دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 901 مليون و459 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 113 مليون و533 ألف دولار.

وشملت قائمة صادرات السلع تامة الصنع كلا من مستحضرات العطور والتجميل وبلغت قيمتها 10 ملايين و829 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و613 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته مليون و216 ألف دولار، يليها منتجات الألبان وبلغت قيمتها 16 مليون و647 ألف دولار فى أغسطس الماضي، مقابل 18 مليون و423 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بالإضافة إلى الخضروات المجمدة أو مبردة بقيمة 12 مليون و408 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و493 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت مليون و915 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 20 مليون و622 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 14 مليون و445 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 6 ملايين و177 ألف دولار، إلى جانب مصنوعات من اللدائن وبلغت قيمتها 14 مليون و405 ألف دولار أغسطس الماضى، مقابل 13 مليون و70 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و335 ألف دولار.