10 شروط للالتحاق بالرهبنة في الكنيسة الأرثوذكسية

كتب مايكل فارس

لو أراد شخص قبطي الالتحاق بالرهبنة، وضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قواعد مهمة لتنظيم علمية الالتحاق بأحد الأديرة، ومنذ نشأة الرهبنة يجب أن يكون الشخص أعزب أي غير متزوج، لتوافر شرط البتولية.‏



طلاب رهبنة

وقانون الرهبنة، الذى أصدره المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، عام 2013، اشتمل على لائحة جديدة لاختيار الراهب، والتى اشتملت على قسم أو تعهد للرهبان أثناء رسامتهم، ووثيقة للمبادئ الرهبانية تشبة ميثاق الشرف الرهبانى، ولائحة التدبير الرهبانى، والتى اشتملت على إقامة مدارس للرهبان وتنشيط الدور البحثى والعلمى للأديرة، ولائحة الانضباط الرهبانى التى تشتمل على 3 طرق لمحاسبة الرهبان.



طلاب رهبنة فى الكنيسة الارثوذكسيه

وحدد الفصل الثاني من القانون شروط وطريقة اختيار الراهب والتى تتضمن مراحلتين وهما التردد على الدير، ثم الالتحاق كطالب رهبنة، وأخيرًا، مرحلة ما قبل الرهبنة.

وشروط الاختيار كالتالي: