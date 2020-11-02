وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بالبحيرة اليوم

البحيرة - ناصر جودة

يزور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، مدينة النوبارية بالبحيرة، للمشاركة فى ملتقى السلامة والصحة المهنية، الذى يقام بشركة تكرير السكر، ومن المقرر قيام وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة اللواء هشام بتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة.



يذكر أن ملتقى السلامة المهنية يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل.



كما يستهدف الملتقى كيفية إدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، وكذلك رفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.