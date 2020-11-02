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وزير الداخلية يكرم شرطى واقعة طفل المرور ويشيد بتحليه بضبط النفس

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 04:20 م
وزير الداخلية يكرم شرطى واقعة طفل المرور ويشيد بتحليه بضبط النفس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يكرم شرطي المرور
كتب محمود عبد الراضي

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كّرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفى أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز .

 

وأكد وزير الداخلية علـى التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلى بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين .


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