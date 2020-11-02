اليوم السابع
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وزير الاتصالات: مبادرة "بناة مصر الرقمية " تستهدف 1000 شاب حديثى التخرج

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 08:15 م
وزير الاتصالات: مبادرة "بناة مصر الرقمية " تستهدف 1000 شاب حديثى التخرج الدكتور عمرو طلعت
إبراهيم سعيد

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 قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية" تستهدف 1000 شاب حديثي التخرج من كليات الهندسة ونظم المعلومات، وهذه المبادرة تشمل التدريب التقنى الأكاديمى مع كبرى الجامعات العالمية، وفى هذا الإطار تم توقيع مبادرة مع أفضل الجامعات العالمية لتدريب الشباب.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الشباب يستطيع الالتحاق بهذه الجامعات عن بعد، شأنه شأن الطلاب الموجدين داخل الجامعة، مضيفًا أن تكلفة الماجستير الجماعات العالمية تصل لـ20ألف دولار، خلاف تكلفة الاقامة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقوية اللغة الإنجليزية التى تعتبر لغة الدراسة في هذه المادة، لافتا إلى أن الوزارة تتحمل تكلفة المبادرة بالكامل.

 


وزير الاتصالات

حضرة المواطن

المدارس المصرية

تكنولوجيا المعلومات

بناة مصر الرقمية

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