وزيرة التضامن: 3.6 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة

كتبت: أسماء أمين

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استفادة حوالى 3.6 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى، بعدد 14 مليون مواطن.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى بعنوان “الحماية الاجتماعية.. التحديات الراهنة" أن تكلفة الدعم النقدى، منذ بداية البرنامج فى خلال 5 سنوات بلغ 58 مليار جنيه مصرى، بدعم سنوى يصل إلى 18.5 مليار جنيه.

وأكدت القباج أنه تم توصيل الغاز لـ45 ألف أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة بتكلفة حوالى مليار جنيه، بجانب تقديم دعم نقدى لذوى الإعاقة بلغ حوالى 5.5 مليار جنيه.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، فى 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات فى الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع فى الوجه القبلي.