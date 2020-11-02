وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لمساعدة الأطفال فى عدم التسرب من التعليم

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص مليار جنيه للمساعدة الأطفال فى عدم التسرب من التعليم، مؤكدة خلال ندوة "مجلس الأعمال المصرى الكندى" بعنوان الحماية الاجتماعية.. التحديات الراهنة"، أن الرئيس وجه بألا يكون هناك طفلا خارج العملية التعليمية، حيث أن التعليم والصحة أساس التنمية لأى مجتمع حيث أن التنمية تبدء بالتعليم .

وأضافت الوزيرة، أن التنمية التى حدثت خلال فترة حكم الرئيس السيسى والمشروعات التى تمت وبرنامج الإصلاح الاقتصادى حمت مصر من جائحة كورونا، واستطاعت الدولة أن تتعامل بحرفية مع الأزمة، مشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة"، استطاعت توفير الحماية الاجتماعية، لتخفيف حدة الآثار السلبية، من جائحة كورونا .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك أكثر من 14 مليون مستفيد من الدعم النقدى من برنامج "تكافل وكرامة"، بحيث يصل نسبة الأسر المستفيد من البرنامج من صعيد مصر حوالى 68% والباقى فى محافظات الوجه البحرى .