اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لمساعدة الأطفال فى عدم التسرب من التعليم

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 07:59 م
وزيرة التضامن: الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لمساعدة الأطفال فى عدم التسرب من التعليم جانب من الندوة
كتبت : أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص مليار جنيه للمساعدة الأطفال فى عدم التسرب من التعليم، مؤكدة خلال ندوة "مجلس الأعمال المصرى الكندى" بعنوان الحماية الاجتماعية.. التحديات الراهنة"، أن الرئيس وجه بألا يكون هناك طفلا خارج العملية التعليمية، حيث أن التعليم والصحة أساس التنمية لأى مجتمع حيث أن التنمية تبدء بالتعليم .

وأضافت الوزيرة، أن التنمية التى حدثت خلال فترة حكم الرئيس السيسى والمشروعات التى تمت وبرنامج الإصلاح الاقتصادى حمت مصر من جائحة كورونا، واستطاعت الدولة أن تتعامل بحرفية مع الأزمة، مشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة"، استطاعت توفير الحماية الاجتماعية، لتخفيف حدة الآثار السلبية، من جائحة كورونا .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك أكثر من 14 مليون مستفيد من الدعم النقدى من برنامج "تكافل وكرامة"، بحيث يصل نسبة الأسر المستفيد من البرنامج من صعيد مصر حوالى 68% والباقى فى محافظات الوجه البحرى .

 


وزيرة التضامن

برنامج تكافل وكرامة

السيسى

وزيرة التضامن الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة