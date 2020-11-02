نقابة الكيماويات تطالب بإعادة تشغيل فرع شركة ناروبين بشبرا

كتب عبد الحليم سالم

‏طالبت النقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدى، بإعادة تشغيل مصانع فرع شبرا التابعة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، حيث اعترضت على قرار الجمعية العمومية لشركة النصر المنتجات الكاوتشوك ناروبين الخاص بإيقاف نشاط مصنع شبرا على الرغم من أن المادة رقم 38 من قانون 203 لسنة 91 المعدل بالقانون 185 لسنة 2020 تمنح الشركات الخاسرة فترة توفيق أوضاع لمدة ثلاث سنوات وهذا الأمر لم يحدث.

و‏أضافت النقابة العامة في بيانها مساء اليوم، إن قرار الإيقاف لابد أن يعرض مسبقا على اللجنة المركزية بوزارة القوى العاملة، للنظر في إيقاف النشاط من عدمه، وأيضا أن هذا القرار صدر قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون 185 لسنة 2020، كما أن هذه الشركة لم يطرأ عليها ‏أى تطوير أو ضخ استثمارات جديدة.

ويأتي هذا الاعتراض استكمالا لاعتراض عماد حمدى رئيس النقابة العامة على إيقاف نشاط الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركة ناروبين والتي عقدت يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020.

وأضافت النقابة العامة في بيانها، أن النقابة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، وأنها سوف تحرك دعوى قضائية لإيقاف قرار الجمعية الذى يعتبر مخالفة للقانون 185 لسنة 2020، خاصة وأن الجمعية قد اتخذت قرارا بتعديل النظام الأساسي قبل اتخاذ قرار إيقاف النشاط .

كما تؤكد أيضا على تخوف النقابة العامة والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من هذه الإيقافات التي تلى بعضها البعض دون الإفصاح عن خطوات واضحة المعالم ومحددة في وقت معلوم، حيال تطوير تلك الشركات التي يتم إيقاف نشاطها مثل شركة راكتا للورق والآن شركة ناروبين، وأعربت النقابة عن حالة القلق لدى صفوف العاملين وتؤكد على حقها المشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن عمال هذه الشركات.