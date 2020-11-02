نشاط المصانع في أمريكا يرتفع لأعلى مستوى في حوالي عامين

رويترز

تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول وقفزت الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في حوالي 17 عاما وسط تحول في الإنفاق نحو سلع مثل السيارات بينما تستمر جائحة كوفيد-19 .

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى 59.3 الشهر الماضي. وتلك هي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2018 وتأتي بعد قراءة بلغت 55.4 في سبتمبر .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.3 بالمئة من الاقتصاد الامريكي، إلى 55.8 في أكتوبر .

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.9 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ يناير كانون الثاني 2004، من 60.2 في سبتمبر .

وبفضل هذه الطفرة في الطلبيات نما التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى منذ يوليو 2019 .