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نادى القضاة عن واقعة طفل المرور: سيادة القانون أحد أهم الركائز الاساسية للدولة المصرية

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 08:11 م
نادى القضاة عن واقعة طفل المرور: سيادة القانون أحد أهم الركائز الاساسية للدولة المصرية طفل المرور-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - محمد أبو عوض

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قال نادى قضاة مصر أن مجلس الإدارة تابع بكل اسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التى تضمنت تصرفات وأفعال مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الصحف والمواقع.

وأوضح نادى القضاة فى بيان لأه أن النادى يؤكد  على أن سيادة القانون وهى أحد أهم الركائز الاساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا اللمبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون ولا يوجد رابط بين مرتكب أى فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر فى سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

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بيان نادى القضاة

طفل المرور

القبض على طفل المرور

التنمر على رجل مرور

فرد مرور

المعادى

نادى القضاة

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