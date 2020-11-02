اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين الحادث الإرهابي بالعاصمة النمساوية فيينا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 11:37 م
مصر تدين الحادث الإرهابي بالعاصمة النمساوية فيينا سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.
 
 
 
كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.
 
 
 
وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الارهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.
 
 
 
 

مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

اخبار النمسا

الإرهاب في النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة